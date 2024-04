La Uyba scommette su Caprara e blinda Boldini

La Uyba Busto Arsizio parte da coach Giovanni Caprara e dalla regista Jennifer Boldini. La prima mossa della società bustocca, subito dopo aver centrato la salvezza, è stata quella di ingaggiare un allenatore di spessore assoluto, vincente e assai carismatico qual è Giovanni Caprara da Medicina (Bologna), uno che nella sua carriera ha vinto di tutto e di più sia a livello di club (4 Champions, 4 campionati italiani, 1 campionato rumeno, 3 coppa Italia, 5 Supercoppa Italiana, 1 Mondiale per club) che di nazionale (un mondiale con la Russia). I dirigenti del club bustocco, così come avevano fatto l’anno scorso con Julio Velasco poi approdato tra le polemiche alla guida della Nazionale femminile italiana, hanno deciso di puntare su un altro big. In cabina di regia, dopo la splendida stagione appena conclusa, ci sarà ancora Jennifer Boldini che sarà una delle leader della squadra insieme a capitan Giuditta Lualdi, centrale.

Nei giorni scorsi il club bustocco ha annunciato la conferma di alcune giovani di belle speranze. Stiamo parlando della schiacciatrice Rebecca Piva, una delle migliori in casa bustocca, e di Benedetta Sartori, centrale dalle ottime potenzialità, che Julio Velasco ha voluto con sé in Nazionale, perlomeno in questa prima parte della “road to Paris“. E resterà in maglia biancorossa anche l’opposta Giorgia Frosini, desiderosa di far valere il suo talento dopo un’annata zeppa di alti e bassi. Per rinforzare il reparto delle opposte, la Uyba starebbe trattando la Obossa, classe 1999 e libera dopo la fine dell’avventura di Casalmaggiore.

Il nuovo libero potrebbe essere una giovane interessante comeFederica Pelloni, classe 2002, proveniente da Offanengo, e sarebbe una scommessa perché non sarà facile sostituire Giorgia Zannoni, uno dei liberi più forti e sottovalutati dell’intera serie A1, approdata a Roma.

Fulvio D’Eri