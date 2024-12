La storia di Lucino Dolcifeste diventa un musical con orchestra

Non accade spesso che un testo inedito venga trasformato in un musical. È quindi un unicum, sia per la provincia di Varese ma anche ben oltre il panorama locale, il progetto che vede protagonista il personaggio Lucino Dolcifeste nato dalla penna dell’autore varesino Davide Ielmini nel 2016. Un racconto natalizio, dal titolo “Il Natale strabilievole di Lucino Dolcifeste“, che è stato recentemente ripubblicato in una nuova versione e che ha fatto appunto da fonte di ispirazione per un musical della durata di 42 minuti, che sarà portato in scena per la prima volta sabato 18 gennaio alle 17 a Villa Cagnola di Gazzada Schianno a ingresso gratuito.

"Il Natale di Lucino è un percorso immaginario, ma ispirato a fatti realmente accaduti - racconta l’autore -. Di fronte alla folle corsa della contemporaneità, questo racconto si potrebbe considerare “l’isola che non c’è“ delle feste natalizie. Eppure, Lucino è a tal punto convinto della necessità di vivere non solo il Natale, ma anche tutti i giorni dell’anno, secondo i valori della collaborazione e condivisione, bontà e umanità, comprensione e senso di comunità da contagiare tutti noi". A raccontare il percorso che ha portato alla nascita del musical è il maestro Paolo Coggiola, compositore milanese. "Ho tratto dal libro alcuni passaggi in modo da realizzare una sorta di spy story. Una storia di crescita che porta il bambino nel mondo adulto. Ne è venuto fuori un piccolo musical per voce recitante, coro e un colorato ensemble strumentale".

Alcuni frammenti sono stati adattati per diventare testi di carol natalizi che inframezzano la narrazione. "È stato molto divertente comporre questo lavoro e tornare io stesso all’incanto infantile del Natale", dice il maestro. Sul palco a Villa Cagnola ci sarà l’ensemble della Insubria Chamber Orchestra, diretto dal maestro Giorgio Rodolfo Marini. Voce narrante Serena Nardi. Lorenzo Crespi