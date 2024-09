La Settembrini dipinta dai genitori: "Gesto di grande collaborazione"

Non è stata scelta a caso la scuola che ha ospitato il saluto delle istituzioni agli alunni nel primo giorno sui banchi. La Settembrini di Velate rappresenta infatti l’esempio riuscito della collaborazione tra l’amministrazione comunale e la comunità scolastica. Il Comune dal canto suo ha sostituito gli infissi dell’edificio, migliorando l’efficienza energetica della scuola e il comfort di aule e spazi comuni. L’associazione genitori invece ha trascorso l’estate ad imbiancare corridoi e aule utilizzando la vernice messa a disposizione dall’ente.

"Un gesto di volontariato - ha commentato il sindaco Davide Galimberti - che dimostra il grande valore della nostra comunità e che ha un forte impatto educativo per i nostri ragazzi". I colori con cui è stata dipinta la scuola richiamano l’ambiente, uno dei temi più cari alla Settembrini, che fa parte del circuito delle Green School e dove il Pedibus è attivo tutto l’anno. All’ingresso si possono trovare alberi e tinte sul verde che richiamano la natura e le risorse del pianeta come l’acqua. Nelle classi i colori sono stati pensati per creare il miglior ambiente possibile per gli alunni, quindi tonalità di azzurro, blu e giallo.

L’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati ha ricordato gli altri interventi in corso nelle scuole varesine come la mensa della Bosco, il rifacimento dell’asilo Le Costellazioni e la realizzazione del polo scolastico di San Fermo. "Inoltre in questi giorni abbiamo candidato anche altre scuole come la Pascoli, la Sacco, la Medea e la Foscolo ai finanziamenti del Pnrr". L’obiettivo è la riqualificazione delle mense scolastiche. A salutare i bambini anche l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio.

