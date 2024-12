La rotonda anti-traffico. Altri lavori in via Milano

Procedono i lavori in viale Milano a Gallarate dove sta prendendo forma la nuova grande rotatoria, un intervento realizzato con un investimento da 1,6 milioni di euro finanziati dalla Regione e dalla Provincia, con l’obiettivo di snellire e migliorare la circolazione sulla trafficata strada. In questi giorni continuano le opere nella parte di via Adige, pertanto nel periodo natalizio non ci sarà alcuna modifica viabilistica, proprio per non causare disagi nei giorni di maggiore affluenza per lo shopping nella zona commerciale che si affaccia sull’importante arteria di collegamento tra Busto Arsizio e Gallarate. Le necessarie modifiche alla viabilità scatteranno da gennaio, per consentire il completamento della grande rotonda che dovrà migliorare i flussi dei veicoli.

L’intervento tiene conto anche dei cambiamenti che interesseranno la zona, con la creazione dell’hub regionale delle emergenze all’ex casermone e la costruzione del polo ospedaliero unico di Busto-Gallarate. Previsti anche un percorso ciclopedonale protetto, un nuovo marciapiede e una zona a verde.

Ros.For.