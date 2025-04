La riscossa del bosco. A dimora 180 alberi: torna verde la Colombara

Un bosco che rinasce dove, due anni fa, c’era solo terra bruciata. Alla base scout Ba.Co., nella zona della Colombara tra Saronno sud e Caronno Pertusella, sono stati messi a dimora 180 alberi e 870 arbusti autoctoni. Un gesto concreto per riportare vita in un’area distrutta dall’incendio del 2022, grazie all’impegno degli scout e alla collaborazione con realtà attente all’ambiente. L’intervento è stato promosso dalla Fondazione Ba.Co., nata nel marzo 2023 per iniziativa dei gruppi scout Agesci di Saronno, Garbagnate, Arese e Baranzate. L’obiettivo è rigenerare un terreno di 30.000 metri quadrati, rendendolo uno spazio verde accessibile, dedicato a campi scout, attività educative e progetti con le scuole.

La piantumazione rientra nel progetto "Piantalalì", promosso da Trenord e Fnm. Tra le iniziative attivate sul territorio, quella della Colombara è la più ampia e rappresenta un esempio virtuoso di rigenerazione ambientale e sociale. Le specie scelte sono tutte autoctone e adatte all’ecosistema locale: carpino bianco, ciliegio e melo selvatici, frassino maggiore, sorbo domestico. Gli arbusti, come biancospino, rosa canina e prugnolo, serviranno a creare siepi naturali, rifugi per insetti impollinatori e piccoli animali.

L’obiettivo è ricostruire un ambiente equilibrato e ricco di biodiversità, trasformando la natura in un’aula all’aperto per bambini e ragazzi. La base scout Ba.Co. è nata proprio dal desiderio di reagire all’incendio dell’estate 2022, che aveva distrutto tre ettari di bosco. In risposta, scout e volontari hanno avviato un percorso di progettazione partecipata, culminato nella nascita della fondazione e nell’avvio di una nuova stagione per l’area.

Oggi la Colombara è un simbolo di rinascita, grazie anche agli eventi e alle giornate di volontariato ambientale che continuano ad animarla. Un luogo dove il verde torna a crescere, con le radici ben piantate nel futuro.