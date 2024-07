La Regione sostiene la cultura. Fondi a 25 progetti in provincia

Sono 25 i progetti per complessivi 468.846 euro che sono risultati vincitori in provincia di Varese nell’ambito del bando regionale Avviso unico cultura 2024 promosso dalla Regione con l’obiettivo di sostenere musei, biblioteche, archivi storici, luoghi riconosciuti dall’Unesco, itinerari culturali, aree e parchi archeologici. "Come Regione – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – mettiamo a disposizione risorse per supportare iniziative che valorizzino il patrimonio storico-artistico della Lombardia, in tutte le sue espressioni. Al bando hanno aderito tante realtà che grazie al contributo regionale potranno realizzare un’offerta culturale di alto livello".

Tra i progetti che riceveranno i fondi il B.A. Film Festival e Bustofolk, a Busto Arsizio, il festival Duemilalibri e il museo Maga a Gallarate e la Fondazione Marcello Morandini a Varese . Ma complessivamente sono 25 i progetti finanziati in tutto il territorio della provincia a sostegno di iniziative in numerosi comuni.

Complessivamente dalla Regione per l’Avviso unico cultura 2024 sono stati stanziati 6.208.778 euro suddivisi in diversi ambiti: 1.179.997 euro per la concessione dei contributi di promozione educativa e culturale,2.445.872 euro per la concessione di contributi a favore di istituti e luoghi della cultura: biblioteche e archivi storici, musei, patrimonio immateriale, riconoscimenti Unesco, aree e parchi archeologici non statali, itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso, 900.000 euro per la concessione di contributi per la promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema, 1.682.909 euro per la concessione di contributi ai soggetti partecipati da Regione Lombardia. R.L.