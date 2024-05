La Provaccia è sempre uno show. Stasera le cene propiziatorie

È stata la Provaccia di ieri sera ad aprire il weekend "clou" del Palio di Legnano col 39° Memorial Favari (prende il nome dall’indimenticato Luigi Favari, presidente del Comitato organizzatore dell’allora Sagra del Carroccio), corsa a pelo nata negli anni ’80 e riservata ai fantini emergenti. Lo spettacolo di colori e tifo caloroso, come al solito, non ha deluso le aspettative. Questa sera invece spazio ad uno dei momenti più coreografici del Palio di Legnano: le cene propiziatorie, le cene della speranza e dell’attesa, le cene dove i cuori dei contradaioli battono all’unisono e il popolo di contrada si stringe in un abbraccio collettivo.

Insomma il palio ormai è entrato nel vivo e l’adrenalina sale tra i cittadini Domani a partire dalle 10 al parco Falcone e Borsellino ci sarà la prima festa medievale del Palio di Legnano: un altro appuntamento molto atteso dai cittadini che precede la grande sfida del Palio del Centenario. Il programma è ricco: dalle 10 alle 18.30 dove i più piccoli potranno divertirsi con il villaggio medievale e le capanne delle arti e mestieri del Medioevo, cui alle 11, alle 15 e alle 17 si aggiungerà la rievocazione in costume della battaglia di Legnano. Nell’area verde ci sarà anche un maxi-schermo dove si potranno vedere filmati d’epoca e seguire la tavola rotonda, le interviste e le immagini della sfilata e la diretta dal campo per sfilata e corsa.

Christian Sormani