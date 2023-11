La protesta dei genitori. Code, buche e gimkane per lasciare i figli scuola

Lunghissime code, buche, transito difficile e l’impossibilità di parcheggiare. Non se la passano bene i genitori delle scuole Rancilio di Villastanza, costretti ormai da mesi ad una vera e propria gimkana davanti alla scuola dove stanno proseguendo alcuni lavori di sistemazione che hanno causato non pochi problemi e anche alcune vibrate proteste. Diversi genitori in questi giorni hanno contattato il nostro giornale per lamentarsi della pericolosità del transito in zona dove ogni giorno passano, per andare a scuola, centinaia di studenti, molti dei quali accompagnati in auto. Impossibile fermarsi e impossibile anche fare manovra. "Secondo noi fra poco qua davanti a scuola succederà una tragedia vedrete - sottolinea una mamma che ci scrive da Parabiago -. Venire qua e lasciare il proprio figlio davanti a scuola è diventato un vero e proprio atto di coraggio". Gli fa eco un altro genitore: "Bisognerebbe che qualcuno in municipio si faccia un giro al mattino quando apre la scuola. Ci sono buche di 40 centimetri, gente che fa le rotonde al contrario, auto parcheggiate in mezzo alla strada. Un delirio che forse chi governa la città dovrebbe avere ben presente perché è impossibile concepire un cantiere del genere". Cantiere questo che dal Comune fanno sapere appartenere a privati dopo l’attuazione di un piano di lottizzazione che risale al 1999, poi ripreso e rilanciato nel 2018-2019 e realizzato adesso, poco dopo la chiusura estiva delle scuole. Adesso i privati, come scomputo degli oneri di urbanizzazione, stanno realizzando opere che avrebbe dovuto fare il comune come parcheggi e piste ciclabili. "Il comune sta monitorando l’intervento - spiegano dal palazzo municipale di Parabiago -. Non sappiamo quantificare i tempi di intervento anche perché il meteo di queste settimane non aiuta a proseguire l’opera. Sappiamo che si sta cercando di portare avanti questi lavori, ma il terreno è fradicio e ciò non aiuta di certo a portare a termine il cantiere. Difficile determinare i tempi". Quando cala l’oscurità la zona diventa ancora più pericolosa per via dei lavori stessi e delle tante buche che si sono formate sulla strada che rimangono devastanti per le auto di passaggio. Qualche genitore sta cercando di organizzare una protesta per far smuovere i lavori che sembrano fermi. "Chiameremo Striscia la Notizia se necessario".