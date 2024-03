La protesta al Candiani. Lo sciopero è servito: partiti i lavori all’Artistico

Un primo risultato è stato ottenuto. Hanno scioperato nei giorni scorsi gli studenti del Liceo artistico Paolo Candiani di Busto Arsizio, la protesta per richiamare l’attenzione su alcuni problemi presenti nella sede storica dell’istituto, in via Manara, che necessita di manutenzione, problemi purtroppo che riguardano anche altri edifici scolastici su tutto il territorio provinciale. In circa 200 hanno espresso in modo pacifico il loro disagio, esponendo striscioni e cartelli, sollecitando interventi per risolvere le criticità, a cominciare dalle infiltrazioni d’acqua con la chiusura di alcune aule e classi in corridoio a fare lezione. Nella mattinata di venerdì hanno incontrato la dirigente Maria Silanos nel frattempo i tecnici della provincia, a cui spetta la manutenzione degli immobili che ospitano gli istituti superiori, hanno effettuato un sopralluogo.

La dirigente ha quindi comunicato l’avvio dei lavori con una lettera sul sito della scuola. Dopo lo sciopero dunque i segnali positivi sono arrivati. Si legge nella lettera: "Si comunica che sono in corso in Istituto i seguenti lavori: ripristino coperture dell’ala vecchia ad opera della ditta incaricata dalla Provincia di Varese, adeguamento impianti e imbiancatura pareti nell’ala nuova ad opera di una ditta individuata dalla scuola con i fondi PNRR nell’ambito del progetto “InnovArti” nel corridoio del piano terra e nelle aule B9 e B10". E continua "Fatte le dovute verifiche di sicurezza, si stabilisce che possono essere usate le aule B17 e B19 per l’attività didattica, mentre fino a lunedì 11 marzo 2024 è prudente non usare le aule B15 e B16".

Nella puntuale spiegazione la dirigente specifica: "Per quanto riguarda la rotazione delle classi che si renderanno necessarie nei prossimi giorni anche nell’ala nuova, si prega di consultare ogni giorno con attenzione le comunicazioni della vicepresidenza tramite i consueti canali (registro elettronico e per i docenti anche la sezione del sito dedicata alle supplenze e posta istituzionale)". Avevano sottolineato gli studenti nel comunicato diffuso motivando lo sciopero "Ci sentiamo come lasciati indietro, quando invecevorremmo avere le condizioni e gli stimoli per ritornare orgogliosi del nostro liceo, dello spirito artistico libero ed estremamente vario che crediamo sia il cuore pulsante del Candiani e di tutti i suoi studenti". Le risposte alle loro richieste stanno arrivando, i lavori sono cominciati.

Paolo Verri