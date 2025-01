La pista di atletica Angelo Borri. Diventa centro federale. Via al bando per la gestione

Salto di qualità per l’impianto di atletica "Angelo Borri" nel rione di Sacconago: diventerà Centro tecnico federale, opportunità per valorizzare la struttura, aperta nel 2006, che lo scorso anno, in occasione del Trofeo Bracco di Atletica Femminile con la partecipazione delle migliori atlete del settore giovanile, ha ricevuto i complimenti dagli organizzatori dell’importante manifestazione per la bellissima pista.

L’annuncio della novità arriva dopo la decisione della Giunta che l’altro giorno, su proposta dell’assessore allo Sport Luca Folegani, ha approvato gli indirizzi per l’affidamento per cinque anni del servizio di utilizzo e gestione della struttura alla luce della proposta formulata dal Comitato Regionale Fidal di valorizzare l’impianto come Centro tecnico federale, che possa ospitare eventi di atletica leggera a livello locale e nazionale. Le linee guida tengono anche conto dell’indicazione data dalla Fidal sulla necessità che le strutture a servizio del centro (spogliatoi, infermerie, segreteria, ecc) siano di esclusivo utilizzo dei frequentatori dell’impianto. Dopo la decisione della giunta il via al bando per l’affidamento della gestione, successivamente ci sarà il riconoscimento come Centro tecnico federale.

Da ricordare i lavori effettuati nel 2020 con un investimento complessivo di 850 mila euro, di cui 700 mila per l’impianto e per la ristrutturazione degli elementi secondari, finanziati da Regione Lombardia e da un mutuo del Credito Sportivo e 150 mila per il rifacimento del manto erboso. Con la sua pista a 8 corsie per l’atletica è tra i più importanti in Lombardia per questa disciplina sportiva.