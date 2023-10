La lite tra fratelli degenera. Tessuti a fuoco e trambusto

Incendio ieri all’alba in via Milano, dove sono andati a fuoco alcuni stracci in una stanza. Il rogo è scoppiato alle 6.20, richiamando subito tre mezzi dei vigili del fuoco. Le fiamme sono risultate circoscritte in un vano al pianoterra, proprietà non abitata dell’appartamento al piano superiore. Nessuno è rimasto ferito. La Volante, sul posto con i vigili del fuoco, ha ricostruito che il rogo sarebbe stato appiccato ad alcuni vecchi tessuti al termine di una lite tra fratelli, nella loro proprietà. Per quanto circoscritto, di lieve entità e senza particolari conseguenze se non il fumo concentrato nel cortile, l’incendio ha creato grosso trambusto tra i residenti.

Pa.Pi.