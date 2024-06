La festa dei carabinieri: "Massimo impegno contro reati e violenze"

Celebrata ieri pomeriggio a Varese dal Comando provinciale dei carabinieri la ricorrenza del 210°Anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia militare si è tenuta presso la caserma che ospita il Comando provinciale, presenti le massime autorità civili, militari e religiose della provincia. Dopo la lettura del messaggio indirizzato dal Capo dello Stato al Comandante generale dell’Arma ha preso la parola il comandante provinciale, colonnello Marco Gagliardo, che ha rivolto il proprio saluto alle autorità intervenute ed ai militari presenti che ha elogiato per l’attività svolta nell’anno appena trascorso. "Cari militari dell’Arma – ha detto – la consapevolezza dei propri doveri sollecita ogni carabiniere ad applicarsi con coscienza e responsabilità ai problemi della quotidianità. Il carabiniere deve offrire un solido appiglio ai cittadini, essere affidabile e competente. Perché il carabiniere non è solo una professione, ma un modo di vivere. Vi ringrazio per l’impegno, la passione e la competenza con cui nel rischio e nelle rinunce personali interpretate la missione. Proseguiremo pertanto nella direzione intrapresa con la massima intensità e professionalità. Combatteremo spaccio, truffe, violenze nei confronti dei più deboli, disagio giovanile".

Quindi un pensiero alla provincia: "Ringrazio l’Arma dei carabinieri per avermi concesso il privilegio di servire in questa straordinaria provincia. Una forte responsabilità che sento nel profondere giorno dopo giorno il massimo delle mie energie per contribuire a migliorare ancora la sicurezza". Nel corso della cerimonia sono stati resi noti alcuni dati riguardanti l’attività svolta dai militari nel territorio: sono stati oltre 25mila i reati perseguiti, l’87% di quelli totalmente denunciati, 366 arresti effettuati e 5.300 persone deferite a piede libero. Importante anche l’opera degli Squadroni Cacciatori che ha permesso di procedere all’arresto di 75 soggetti, di sequestrare oltre 10 chilogrammi di sostanza stupefacente, di documentare più di 10 mila cessioni di droga e di sequestrare diverse armi. La ricorrenza è stata anche l’occasione per la consegna dei riconoscimenti ai carabinieri che si sono distinti nel corso degli ultimi dodici mesi per la loro attività.