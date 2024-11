La corsa della solidarietà. Torna la Maratonina: festa di sport nel cuore della città

Appuntamento domenica 10 novembre con la Maratonina Città di Busto Arsizio, organizzata dall’Atletica San Marco con l’amministrazione comunale. Quest’anno è l’edizione numero 31 della manifestazione, sempre molto partecipata, una grande festa dello sport che si snoda lungo le vie della città. "La maratonina è un evento tradizionale e molto atteso, invito ad accogliere calorosamente il passaggio degli atleti, sarà certamente uno spettacolo di cui ringrazio gli organizzatori e gli sponsor e tutti i volontari che saranno impegnati lungo il percorso" ha affermato il vicesindaco e assessore allo Sport Luca Folegani, affiancato per la presentazione dai consiglieri Orazio Tallarida e Roberto Ghidotti. La partenza avverrà in viale Cadorna, previste tre competizioni, tutte cronometrate attraverso il chip inserito nel pettorale: la mezza maratona competitiva certificata Fidal, la 21 km non competitiva (quinta edizione) e la 9,9 km non competitiva. Confermata la seconda edizione della manifestazione 1000 metri per l’inclusione per gli atleti Fisdr, organizzata in collaborazione con Pro Patria Arc. R.F.