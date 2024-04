La Coppa più attesa. Varese sotto i riflettori. In mondovisione le gare di canottaggio

L’aspetto sportivo in primo luogo, con la presenza dei migliori atleti del mondo. Ma anche quello economico, con le importanti ricadute per tutto il territorio. L’ennesimo evento remiero internazionale alla Schiranna metterà ancora una volta Varese sotto i riflettori, con le gare che verranno trasmesse in mondovisione. Da venerdì 12 a domenica 14 aprile il Lago di Varese ospiterà la prima tappa della Coppa del Mondo di canottaggio 2024. Sono attese 700 persone accreditate tra atleti e staff (per alcune migliaia di pernottamenti), a cui si aggiungeranno i tifosi. Numeri importanti per un’organizzazione rodata che ha saputo in queste ultime settimane portare avanti i preparativi a dispetto del maltempo che ha voluto metterci lo zampino. "Il livello alto del lago non ci ha aiutato - ha detto il direttore del comitato organizzatore Pierpaolo Frattini a una settimana dal via - ma nonostante tutto siamo pronti". Quindi una riflessione sulla realtà consolidata di Varese a livello internazionale. "Rendere ricorrenti eventi come questi fa sì che gli staff e gli atleti vengano qui molto volentieri. Ci sono squadre in allenamento a Gavirate, Corgeno, da noi alla Schiranna. Si sta costruendo attorno al canottaggio qualcosa di molto importante e Varese è al centro di questo movimento". Gli effetti benefici per il territorio sono stati elencati da Antonio Franzi dalla Camera di Commercio, che ha ricordato la sinergia tra istituzioni che sta portando risultati importanti anche per il cicloturismo e in ottica Olimpiadi.

"Il 2023 ha superato il 2019 per le presenze turistiche in provincia e diventerà l’anno di riferimento. Un grande contributo lo danno gli eventi sportivi: per il canottaggio ci sono circa 90mila pernottamenti all’anno tra i grandi eventi e la presenza dei team che si allenano qui". Le gare della Coppa del mondo si svolgeranno alla Schiranna nell’arco di tre giornate. Venerdì 12 aprile si inizierà con le batterie dalle 10 alle 16.30. Sabato 13 le semifinali dalle 10 alle 14.15, domenica 14 le finali dalle 9.30 alle 14.15. Anche quest’anno l’ingresso all’area a lago sarà gratuito: a pagamento ci sarà solo la tribuna con circa 400 posti a disposizione. I biglietti sono già in vendita online e tra gli acquisti si registrano in particolare molti turisti stranieri.