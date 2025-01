La battaglia contro la ludopatia. Ecco l’ordinanza sulle slot . Nuovi orari, regole e sanzioni

Nuovi orari per il funzionamento delle sale slot e degli apparecchi da gioco con vincita in denaro a Cocquio Trevisago. Sono indicati nell’ordinanza con data 23 gennaio firmata dal sindaco Danilo Centrella.

Pertanto le sale giochi autorizzate potranno operare esclusivamente nei seguenti orari: il mattino dalle 9 alle 12, la sera dalle 18 alle 23, tutti i giorni, compresi i festivi. Gli stessi orari si applicano agli apparecchi installati in esercizi come bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, e agenzie di scommesse. Durante le fasce orarie di sospensione, i dispositivi dovranno essere spenti e resi inaccessibili. Si tratta di misura necessaria, si legge nel testo: "per prevenire la ludopatia in un’opera di contrasto che vede collaborare anche Guardia di Finanza e Ats Insubria. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare le ludopatie e dipendenze del gioco d’azzardo".

Commenta il sindaco: "Riteniamo la presente ordinanza un piccolo ma significativo tassello per affrontare questa tragica dipendenza anche nel nostro paese". L’ordinanza ricorda come la sindrome da gioco d’azzardo sia ormai qualificata dall’Oms come una malattia sociale ed una vera e propria dipendenza, caratterizzata da sintomi clinicamente rilevabili. La diffusione degli apparecchi di gioco è uno dei principali fattori di rischio per l’emergere della dipendenza da gioco d’azzardo.

L’ordinanza prevede inoltre sanzioni amministrative per chi violerà le nuove disposizioni, con multe fino a 500 euro e la possibilità di sospensione dell’attività in caso di recidiva. I costi sociali causati dal gioco patologico sono riconducibili a costi sanitari diretti (maggiori cure mediche) ma anche indiretti (minor rendimento in ambito lavorativo, perdita di reddito, etc.) e molto spesso coinvolgono non solo l’interessato ma tutto il suo nucleo familiare, fino a creare situazioni di allarme sociale.