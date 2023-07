Iscritti in calo Sempre meno alunni La scuola Baracca costretta a chiudere

di Lorenzo Crespi

Il numero degli alunni continua a diminuire e sono rimaste solo due classi: per la scuola primaria Baracca di Varese il futuro ormai è certo. Dopo il prossimo anno scolastico le lezioni si concluderanno nel quartiere di Capolago. Colpa della denatalità, un problema che non riguarda solo la città giardino ma che inizia a portare i suoi effetti concreti. Se la chiusura è già certa è ancora tutta da definire invece la nuova vocazione che avrà l’edificio una volta salutati gli studenti. Nell’anno scolastico che inizierà a settembre la scuola sarà ancora attiva con la quarta e quinta elementare, più una decina di alunni della scuola dell’infanzia. A partire dall’anno scolastico 20242025, quando resterà solo una classe, ovvero meno di 20 studenti in un edificio di grandi dimensioni e 10 aule vuote, all’edificio di Capolago verrà invece data una nuova finalità. Comune, Ufficio scolastico territoriale, scuola e consiglio di quartiere hanno avviato un confronto. "Stiamo lavorando su un percorso comune che possa portare a ridare una nuova vocazione all’edificio, tenendolo però sempre al centro della vita varesina e di quartiere", commenta Rossella Dimaggio, assessore ai servizi educativi. Per aprire la fase partecipativa a giorni si svolgerà un incontro con il consiglio di quartiere: verrà chiesto di presentare idee per l’uso futuro degli spazi della Baracca. Associazioni e varesini potranno inviare i propri suggerimenti sulla nuova vocazione dell’edificio, che verranno poi votati dagli stessi residenti. L’obiettivo è che la scuola continui a vivere con nuove formule. "Magari come luogo per le associazioni - dice il sindaco Davide Galimberti - in particolare quelle che animano il quartiere di Capolago. Ma lo decideranno i cittadini".