Investito dalla vettura lasciata sulla rampa senza freno a mano

Aveva lasciato l’auto sulla rampa che porta ai box, dimenticandosi di tirare il freno a mano. L’auto è scesa e lui è rimasto schiacciato contro il cancello. Un trentaseienne di origini cinesi è rimasto ferito, ieri mattina, poco dopo le 11, nel cortile di un’abitazione in via Varese. Il veicolo, lasciato senza assicurarsi di avere tirato il freno a mano, è sceso dalla rampa prendendo velocità e centrandolo in pieno mentre lui era voltato di spalle. Le condizioni del ferito sono apparse critiche e così a Bareggio sono intervenuti, oltre ad un’ambulanza della Inter Sos Padana Emergenza, anche l’autoinfermieristica e l’elisoccorso oltre ai vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. Il ferito, sempre vigile e cosciente, è stato stabilizzato e trasferito, in codice giallo, all’ospedale San Gerardo di Monza. Ha riportato traumi al bacino e alla gamba destra. G.M.