Investita da un’auto in centro. Ferita una ciclista di 49 anni

Grande mobilitazione ieri mattina tra via San Giuseppe e via Verdi per l’investimento di una ciclista, durante le ultime commissioni prima della Pasqua. L’impatto è avvenuto intorno alle 10,30 all’intersezione tra le due arterie alle porte della zona a traffico limitato. La vettura, un’Audi Coupe, ha colpito la bicicletta facendo finire a terra la ciclista, una donna di 49 anni. Alcuni passanti sono subito intervenuti aiutando la donna e dando l’allarme: sul posto è intervenuta anche l’auto infermieristica di Saronno e l’ambulanza della Croce rossa di Cislago. Quest’ultima ha portato la donna intorno alle 11,30 al pronto soccorso di Legnano in codice giallo. Sul posto una pattuglia della polizia locale: gli agenti hanno provveduto a deviare il traffico permettendo i soccorsi in sicurezza e hanno effettuato i rilievi per risalire a cause e responsabilità del sinistro. È stata raccolta anche la testimonianza del conducente della vettura, che si è subito fermato a prestare le cure del caso.