Insubrias Biopark, i conti non tornano: "La Provincia ci aiuti"

È un appello alle istituzioni, e in particolare alla Provincia di Varese, quello che è stato lanciato dalla Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita, attiva dal 2007 a Gerenzano presso l’ex sito Lepetit. Qui ha sede l’Insubrias Biopark, che impiega 18 persone in attività di ricerca, con una lunga storia di successi nel campo della scoperta di molecole e nuovi prodotti naturali. Dopo anni in cui la fondazione, che è senza scopo di lucro, è riuscita a vivere periodi positivi sotto il profilo finanziario, grazie alla partecipazione a bandi e agli introiti delle locazioni (è anche un incubatore d’impresa che ospita 14 aziende) da tempo ormai il centro fatica a far quadrare tutti i costi. Due aspetti in particolare hanno contribuito a creare le difficoltà economiche: innanzitutto il Covid, che per due anni e mezzo ha congelato tutti i bandi; quindi l’aumento dei costi energetici, con la bolletta annuale schizzata da 250mila euro a un milione di euro.

La fondazione si è quindi rivolta alla Provincia di Varese, socio fondatore, che ha erogato gli ultimi contributi nel 2007. "Ho protocollato formalmente una richiesta al presidente della Provincia, Marco Magrini, chiedendo un sostegno economico attraverso una convenzione – ha detto il presidente della fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita, Salvatore Leggio –. Ora siamo in attesa di una presa di posizione formale".

Lorenzo Crespi