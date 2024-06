Insegnare fuori dall’aula. Pedibus, a scuola a piedi. Il Comune: lezione riuscita

Il buon esempio ai genitori l’hanno dato i bambini, gli alunni delle scuole elementari Manzoni, Ada Negri e Rossi che hanno partecipato durante l’anno scolastico al Pedibus, progetto avviato dall’Amministrazione comunale, sostenuto dall’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo, con la collaborazione della polizia locale. In tanti hanno raggiunto la scuola a piedi accompagnati da volontari, genitori e insegnanti. L’iniziativa è stata avviata prima alle Manzoni, in centro città, nel rione San Michele, con tre "linee" di percorso, quindi all’istituto Comprensivo Galilei con due percorsi per la scuola Ada Negri, a Sacconago e uno per la Rossi nel quartiere di Borsano.

Per l’Amministrazione comunale un’iniziativa "che ha un grande valore educativo e contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente, oltre a permettere ai bambini di fare un po’ di attività fisica, di conoscere meglio il quartiere in cui vivono e le regole di utilizzo della strada, di scambiare quattro chiacchiere e di ripassare la lezione con i compagni prima di entrare in classe". Con la fine dell’anno scolastico si è concluso anche il Pedibus: moltissimi gli alunni delle primarie che hanno partecipato andando a scuola a piedi accompagnati da volontari e genitori lungo percorsi sicuri. L’altra mattina gli alunni della scuola Ada Negri sono stati premiati dagli assessori alla Mobilità Loschiavo e alle Politiche educative Daniela Cerana per aver contribuito a limitare gli spostamenti in automobile e quindi l’inquinamento ambientale. Un esempio. L’altro giorno, invece, in occasione della Giornata mondiale della bicicletta, la primaria Manzoni ha promosso una pedalata a cui hanno partecipato un centinaio di bambini. Gli alunni sono partiti dal cortile della scuola per dirigersi al parco del Museo del Tessile, a guidarli l’assessore Loschiavo, il mobility manager Giuseppe Vaccarino e i rappresentanti della società ciclistica Bustese Olonia mentre la polizia locale ha regolato il traffico durante il passaggio della colonna su due ruote. Soddisfatte l’insegnante Gloria Colombo, che ha promosso l’iniziativa sperimentale e la responsabile del plesso, Daniela Ghiringhelli: "Potremmo replicare l’iniziativa anche con altre scuole e su su percorsi diversi" ha detto l’assessore Loschiavo. L’idea è di replicare la biciclettata tra il 14 e il 22 settembre.