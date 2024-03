"Iniziativa 'Sos liste d'attesa' a Varese: aiuto ai cittadini per visite ed esami in tempi giusti"

Aiutare i cittadini ad ottenere gli appuntamenti per visite ed esami in tempi giusti: è l’obiettivo dell’iniziativa "Sos liste d’attesa", che ha preso il via a giugno 2023 con un primo sportello a cui ne sono seguiti altri sparsi per tutta la provincia. Promotori del servizio Cgil, Acli e alcune associazioni e cooperative. Nei primi mesi di attività sono state 253 le contestazioni che hanno avuto esito positivo, solo 9 quelle respinte. È Filippo Cardaci, vicepresidente di Acli Varese, a spiegare il funzionamento: "Ogni volta che viene detto a un utente che la lista è chiusa o che l’appuntamento viene prenotato oltre i termini di legge gli sportelli intervengono inviando una Pec alla Asst di competenza, in cui viene chiesto che venga fissato l’appuntamento nei termini previsti dalla legge". Sono ancora pochi a conoscere questa possibilità, come sottolinea Giampietro Camatta dello Spi Cgil Varese. "Le persone che arrivano allo sportello scoprono di avere un diritto che non sapevano. I più colpiti sono anziani e fragili". Per tutta la giornata di oggi, sabato 2 marzo, si svolgerà un banchetto in corso Matteotti a Varese per presentare il servizio. Tra gli sportelli attivi c’è anche quello di Saronno, operativo da ottobre.

In una decina di giornate di apertura si è occupato di una trentina di casi: solo uno si è visto respingere il ricorso. Le domande continuano a crescere e i promotori sono quindi in cerca di nuovi volontari. Si sta pensando di organizzare poi un nuovo spazio oltre a quello già attivo al venerdì mattina alla Camera del lavoro. Quindi sono imminenti due nuove aperture a Busto Arsizio nella sede Cgil in via Caprera e a Gallarate presso Auser, per un totale di 11 sportelli. L.C.