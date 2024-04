Indentificato il truffatore dello specchietto

La polizia locale di Origgio ha identificato l’uomo che nelle ultime settimane ha tentato, in diverse occasioni, di mettere a segno la truffa dello specchietto. L’ultimo episodio qualche giorno fa quando un anziano è arrivato al comando della polizia locale. Voleva segnalare un tentativo di raggiro. La truffa non è riuscita perchè il pensionato si è rifiutato di pagare a fronte delle richieste dell’automobilista che sosteneva di aver subito un danno. Dopo aver ascoltato il resoconto della vittima, i vigili hanno recuperato le immagini della videosorveglianza ed è stato chiaro il raggiro. Si vede il sedicente danneggiato sporgere il braccio dal finestrino per segnare l’auto della vittima con un pennarello nero. Quindi lo si vede seguire l’auto e fermalo per chiedere i danni per lo specchietto danneggiato. Il pensionato ha rifiutato di risarcire il danno minacciando di chiamare le forze dell’ordine e mettendo in fuga il truffatore. I vigili hanno identificato l’uomo partendo dal numero di targa. A suo carico arriverà una denuncia. S.G.