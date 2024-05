Amos Girardi, il 24enne è morto in un incidente sull’A9 a Origgio: la sua auto sotto un tir parcheggiato in una piazzola di sosta

Milano, 25 maggio 2024 – Morire a poco più di vent’anni sulla strada. Stava tornando a casa, dopo la giornata di lavoro a Milano, Amos Girardi, 24 anni, italo svizzero, residente a Campione d’Italia, ma quel tragitto che faceva ogni giorno, dalla Fiera, dove si occupava di allestimenti fieristici, è stato tragicamente interrotto nella serata di giovedì. Il giovane ha perso la vita in un incidente mortale mentre stava percorrendo l’autostrada per rientrare a Campione.

L’impatto che non gli ha lasciato scampo è avvenuto intorno alle 22, sulla A9, poco dopo lo svincolo con la A8, all’altezza di Origgio. Immediata la richiesta dei soccorsi, sul posto gli operatori sanitari, i vigili del fuoco di Varese e Milano e gli agenti della Polstrada di Busto Arsizio per i rilievi. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, morto sul colpo.

Secondo gli elementi raccolti e alcune testimonianze il ventiquattrenne avrebbe perso il controllo della sua utilitaria uscendo dalla carreggiata e finendo sotto un Tir parcheggiato in una piazzola di sosta. Un impatto violento, la macchina è rimasta schiacciata, il giovane non ha avuto scampo. Per estrarre l’auto, finita sotto il mezzo pesante, accartocciata, una volta completati i rilievi di rito della Polstrada di Busto Arsizio, i vigili del fuoco hanno dovuto operare con l’ autogru.

Ancora da chiarire le cause, l’ipotesi al vaglio è quella di un colpo di sonno, fatale per il ventiquattrenne, project manager della Gc Events, che rientrava a casa, a Campione d’Italia, da Milano dove aveva allestito una fiera.