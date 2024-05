Brebbia, incidente tra auto e scotter: morta ragazza di 21 anni

Brebbia (Varese) – Ancora una tragedia sulla strada, a meno di 24 ore dall’incidente mortale sull’Autolaghi a Origgio, vittima un ventiquattrenne, a perdere la vita oggi – venerdì 24 maggio - nel tardo pomeriggio una ragazza di 21 anni.

L’incidente a Brebbia, sulla provinciale 69, coinvolti un’auto e uno scooter, in sella la ventunenne. L’urto violento non ha lasciato scampo alla ragazza sbalzata sull’asfalto dopo un volo di 10 metri. Ferita ma non in modo grave una donna di 44 anni, portata in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze in codice rosso con il supporto dell’automedica ed è stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato dalla base di Como. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco. Da chiarire la dinamica da parte dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi.