Lecco, maxi tamponamento nella galleria della Statale 36 ad Abbadia Lariana: ferite tre donne

Lecco, 16 giugno 2023 – Tre ferite e traffico paralizzato per un maxi tamponamento in una galleria della Statale 36. L'incidente è successo quest'oggi all'interno della galleria Borbino della Superstrada all'altezza di Abbadia Lariana, lungo la carreggiata sud verso Lecco e Milano. In seguito a un tamponamento a catena, un'auto si è ribaltata: all'interno c'erano due giovani di 26 e 27 anni e una signora di 67. Per soccorrerle sono intervenuti i sanitari di Areu con i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia stradale.

Gli altri automobilisti rimasti in coda per lasciar passare i soccorritori hanno immediatamente formato una corsia d'emergenza, accostando ai lati della strada. La 36 è stata temporaneamente chiusa al transito, con pesanti ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona. La situazione è tornata alla normalità solo dopo alcune ore. Le tre ferite sono stati poi trasferite in ambulanza all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco e al Fatebenefratelli di Lecco. Nessuno di loro ha fortunatamente riportato lesioni gravi.