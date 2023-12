Incidente a Origgio, scontro tra due auto la mattina della vigilia: uomo in gravi condizioni

Grave incidente d’auto a Origgio, in provincia di Varese, la mattina della vigilia di Natale. Intorno alle 7.45, in via Giuseppe Verde, un’auto si è schiantata contro un’altra macchia: coinvolti due uomini di 37 e 60 anni. Uno dei due conducenti, non si sa al momento quale dei due, è in condizioni critiche ed è stato portato in pronto soccorso in codice rosso. L’altro è stato condotto in ospedale in codice giallo.

Si sta ancora cercando di ricostruire la dinamica dello scontro, ma lo scontro è stato molto violento. L’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e due automediche. Sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno e i vigili del fuoco.