Olgiate Olona, auto fuori strada va a sbattere contro il guardrail: feriti due ragazzi di vent’anni

Olgiate Olona (Varese), 9 marzo 2025 – Un’auto che finisce fuori strada e va a sbattere contro il guardrail e due ragazzi feriti. È successo stanotte a Olgiate Olona in provincia di Varese, intorno alle quattro e mezza in via Brennero. A bordo del veicolo c’erano due ventenni – una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 21 – che hanno riportato alcuni traumi e contusioni ma non sono in pericolo di vita. Sono intervenute assieme ai vigili del fuoco di Varese le ambulanze, che dopo le prime cure sul posto hanno portato i ragazzi all’ospedale di Legnano. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Busto Arsizio per i rilievi.

Ieri pomeriggio, sabato 8 marzo, il distaccamento varesino dei pompieri era intervenuto a Cugliate Fabiasco per portare in salvo un ragazzo di 15 anni che si era perso nei boschi della zona. Col cellulare scarico, era per fortuna riuscito a fare una chiamata alla madre fornendole le coordinate del punto in cui si trovava. La mamma, preoccupata ma senza perdersi d’animo, aveva chiamato il 112 fornendo ai pompieri le coordinate. La squadra era poi riuscita prima che calasse il buio a individuare il ragazzo e a portarlo in salvo.