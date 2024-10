Marco Ghiroldi, di Samarate, muore a 37 anni in un incidente nel Torinese

Varese, 16 ottobre 2024 – Marco Ghiroldi, 37 anni di Samarate, in provincia di Varese, è morto ieri sera in un terribile incidente stradale nel Torinese, tra Busano e Front, lungo la provinciale 13. L'uomo era in trasferta in Canavese per una ditta del bergamasco che si occupa di impianti di trattamento termico.

Diretto a Front, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua Renault Espace. L’auto ha sbandato su un tratto rettilineo, percorrendo diverse decine di metri nel fossato prima di schiantarsi contro un ponticello di cemento, situato all’altezza dei vivai. Un impatto devastante. Il 37enne è morto sul colpo. Quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere dell'abitacolo il suo cuore aveva già smesso di battere. Gli accertamenti sulla dinamica del sinistro sono stati affidati ai carabinieri di Rivara. Stando ai primi riscontri si sarebbe trattato di un incidente autonomo: non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.