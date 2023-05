Incidente a Maccagno, ciclista contro pullman: 36enne grave

Maccagno con Pino e Veddasca (Varese), 18 maggio 2023 - Un ciclista di 36 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto stamattina sulla Sp5 a Maccagno con Pino e Veddasca, nella frazione di Maccagno, in provincia di Varese. Intorno alle 9.44 l’uomo, per cause in via di accertamento, è finito contro un pullman riportando gravi traumi al volto, ma anche alle braccia e alle gambe, come riferito dai soccorritori dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza (Areu), intervenuti sul posto con elisoccorso e ambulanza.

Il ciclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Varese. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.