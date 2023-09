Incidente in monopattino a Legnano, due feriti, uno denunciato

Una ventenne ricoverata per trauma cranico con sospetta frattura ed emorragia cerebrale in ospedale a Legnano e un cinquantaduenne che ha dovuto far ricorso alle cure dei medici per varie contusioni: è il bilancio di un incidente in monopattino avvenuto la scorsa notte in via Don Milani a Legnano. I due viaggiavano sullo stesso mezzo elettrico. Per cause da accertare sono stati urtati da un’auto che procedeva nello stesso senso di marcia. Sul posto le ambulanze della Croce bianca di Legnano e della Croce rossa e l’automedica. Sempre nella serata gli agenti del Comando Unico Nerviano–Pogliano, hanno denunciato un ragazzo per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per lui patente revocata e duemila euro di sanzione. Ch.S.