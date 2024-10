Gallarate, due incidenti in poche ore nello stesso punto: cinque feriti, di cui uno grave

Cinque persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, a seguito di due diversi incidenti avvenuti a poche ore di distanza lungo via degli Orsini a Gallarate, in provincia di Varese. Il primo ha avuto luogo intorno alle 23 di martedì all’incrocio con via Col di Lana e ha coinvolto due auto: a bordo c’erano due donne di 37 e 58 anni, un uomo di 41 e un quarto passeggero di cui non sono state rese note le generalità. Le quattro persone sono state smistate tra l’ospedale di Legnano e il Sant’Anna di San Fermo della Battaglia: una di loro aveva lesioni piuttosto gravi, ma non è in pericolo di vita.

Il secondo incidente si è verificato mercoledì mattina poco dopo le 8.30. Due auto si sono scontrate all’incrocio tra via degli orsini e via Antonio Canova: per fortuna l’impatto è avvenuto a velocità ridotta ed è rimasto ferito, solo lievemente, un uomo di 71 anni. In entrambi i sinistri è intervenuta la polizia stradale per effettuare i rilievi.

Via Orsini, dove sono avvenuti gli scontri, è una strada residenziale ma piuttosto periferica intervallata da diverse intersezioni. Negli ultimi anni vi hanno avuto luogo diversi incidenti, con esiti più o meno gravi. Secondo fonti locali, era stata segnalata all’amministrazione comunale la carenza della segnaletica orizzontale, in particolare dei segnali di stop sull’asfalto, che di notte sono poco visibili.