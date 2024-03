Incidente a Gallarate, ciclista investito sul cavalcavia per Malpensa: è grave. Traffico bloccato

Un ciclista di 34 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’automobile sul cavalcavia che oltrepassa l’autostrada A8 all’altezza del Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa. Le condizioni dell’uomo sono critiche ed è stato portato in codice rosso al pronto soccorso.

Non è chiara, al momento, la dinamica dell’investimento. Per permettere le operazioni di soccorso la circolazione sul ponte è stata bloccata con gravi ripercussioni sul traffico in uscita e in entrata da Cassano. Allertati anche i vigili del fuoco di Gallarate.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Nell’incidente sono rimaste coinvolte altre quattro persone, tra cui un ragazzo e una ragazza di 23 e 25 anni, ma non sembra che nessuna di loro sia rimasta ferita.