Incidente a Cassano Magnago, investito un ragazzo di 14 anni: è in gravi condizioni

Cassano Magnago (Varese) – Ricoverato in gravi condizioni un ragazzo di 14 anni vittima questa sera di un incidente stradale a Cassano Magnago in via Marconi. Ancora da chiarire le cause dell’accaduto da parte dei carabinieri giunti sul posto insieme ai soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione sembra che il quattordicenne stesse attraversando la strada con altre persone all’improvviso l’investimento da parte di un’auto che sopraggiungendo in quel momento non è riuscita ad evitare l’urto che è stato molto violento. Immediatamente sono partite le richieste di intervento ai soccorsi,sul posto in codice rosso gli operatori sanitari con ambulanza e auto medica, è intervenuto anche l’elisoccorso che ha trasportato il quattordicenne in ospedale.