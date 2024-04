Incidente in A8 all’altezza di Besnate: quattro feriti, pesanti ripercussioni sul traffico

Besnate (Varese) – Pesanti disagi oggi domenica nella tarda mattinata sulla A8 all’altezza di Besnate per un incidente che ha coinvolto due auto in direzione di Sesto Calende. Sul posto sono intervenuti in codice giallo i soccorsi con due ambulanze e le pattuglie della Polstrada. I sanitari hanno soccorso quattro persone, tra i feriti, non gravi, anche una bambina di quattro anni. Pesanti le ripercussioni sul traffico in una mattinata festiva di intenso traffico con una coda lunga 5 km.

Incidenti nel varesotto anche nella notte tra sabato e oggi domenica. Il primo intervento dei soccorsi intorno alle 23 ieri sera a Ispra, ferito un motociclista, portato al Circolo di Varese, le condizioni meno gravi di quanto si era temuto. Poco dopo a Vergiate due auto si sono scontrate, sulla statale 629, quattro le persone soccorse,per loro ferite lievi. Poco prima dell'alba oggi un altro incidente sulla statale 336 di Malpensa, nei pressi della curva tra l'uscita di Busto Arsizio e l'innesto per l'Autolaghi, coinvolte due persone, per una di loro è stato necessario il trasporto al pronto soccorso di Busto Arsizio.