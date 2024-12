Incendio all’Università dell’Insubria, colonna di fumo dal tetto: il rogo al padiglione Bassani

Varese – Pausa giovedì mattina all’Università dell’Insubria a Varese a seguito di un incendio che ha interessato il tetto del nuovo padiglione Bassani, in via Dunant. Un’alta colonna di fumo è scaturita dal rogo, mandando in allarme gli studenti e il personale dell’ateneo.

L’autorità universitaria ha spiegato che “durante dei lavori di saldatura di una parte di struttura del tetto del padiglione Bassani ha preso fuoco una guaina, adiacente alla struttura. Gli stessi addetti del cantiere hanno immediatamente spento le fiamme. Sono poi intervenuti i vigili del fuoco come da procedura”.

L’edificio è stato inizialmente evacuato a titolo precauzionale e i pompieri hanno effettuato delle verifiche strutturali sulla sicurezza del padiglione. Nel primo pomeriggio, studenti e dipendenti sono potuti rientrare.