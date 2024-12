A fuoco il tetto di una villetta. Tre intossicati

Notte di paura per un incendio scoppiato in una casa di corte disposta su due piani in via San Bernardo. Tre persone, tra cui un minore, sono rimaste intossicate e portate in ospedale per controlli. L’allarme è stato lanciato intorno alle 3.30 e sul posto sono subito intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco di Busto Arsizio, di Somma Lombardo e di Varese con vari mezzi. Gli operatori sono stati impegnati per tutta la notte per spegnere le fiamme e mettere in scurezza l’edificio.

L’incendio ha coinvolto circa 100 metri quadrati di tetto dell’immobile causando danni significativi che hanno reso inagibile un appartamento per infiltrazioni d’acqua e problemi all’impianto elettrico. Un secondo appartamento, dopo le verifiche da parte degli operatori, è risultato parzialmente inagibile per i danni riscontrati ai locali del primo piano. Ancora da chiarire le cause del rogo.

R.F.