Incendio in un appartamento. Due intossicati, casa inagibile

Fiamme in un’abitazione nel centro storico, casa inagibile. L’incendio è divampato ieri in un appartamento di Lodi, al secondo piano, in via Bocconi. L’allarme è scattato alle 12.50 e sul posto di sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, con una autobotte, un’autopompa serbatoio e un’autoscala. L’arrivo dei mezzi di soccorso a sirene spiegate ha attirato l’attenzione di diverse persone, che si sono assiepate nel quartiere ad assistere alle operazioni. La causa dell’incendio, che sarebbe partito dalla cucina, anche se non c’è ancora certezza in merito, non si conosce. Per via del fuoco e del fumo, l’abitazione è stata successivamente dichiarata inagibile, insieme alla sua mansarda. Le due persone all’interno dell’appartamento, nei primi momenti di agitazione, nel tentativo di salvare i locali, hanno inalato fumo e sono state quindi accompagnate all’ospedale di Lodi per accertamenti: per fortuna non erano gravi. A seguire hanno dovuto trovare una sistemazione da parenti. Sul posto c’era anche la polizia locale, che ha gestito la viabilità e gli inquilini del palazzo, usciti in autonomia dal condominio appena hanno scoperto dell’incendio. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte altre abitazioni vicine a quella interessata dal rogo e nemmeno altri residenti.

Paola Arensi