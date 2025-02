Nuovo incendio a Caronno Pertusella: è il secondo rogo in due giorni nella stessa azienda

Varese – Un nuovo incendio è scoppiato nella notte tra mercoledì e giovedì nell’azienda di Caronno Pertusella, in provincia di Varese, che lunedì sera era già stata interessata da un rogo. La fabbrica, sita in via Gran Sasso, stampa materie plastiche e la colonna di fumo ha preoccupato i residenti della zona.

I soccorsi

Le fiamme sono originate intorno alle 4 di notte e sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco dei comandi di Varese e Milano nonché a un’ambulanza dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati.

I rilievi

Non è chiaro, al momento, se l’incendio di questa notte e quello del 18 febbraio abbiamo interessato la stessa zona dello stabile, ma saranno effettuati rilievi per accertare l’origine delle fiamme e verificare che le norme di sicurezza siano state interessate.

Rischi per la salute

Nella zona è arrivato anche il sindaco di Caronno Pertusella, Marco Giudici, per visionare le operazioni di spegnimento. A seguito del rogo di due giorni fa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente aveva dichiarato non c’erano rischi per la salute degli abitanti, confermando l’assenza di sostanze pericolose nell’aria. Si attendono nuove rassicurazioni in tal senso.