Fuoco nella ditta di materie plastiche. L’Arpa: nessuna minaccia alla salute

Spento l’incendio divampato intorno alle 19,30 di lunedì in un’azienda di materie plastiche in via Gran Sasso a Caronno Pertusella. Nessun rischio per la salute, ieri a rassicurare i cittadini sulla fine dell’emergenza il sindaco Marco Giudici, che ha seguito le operazioni di spegnimento e Arpa, che ha confermato l’assenza di sostanze pericolose nell’aria. Le fiamme hanno interessato prima il tetto del capannone sul quale erano installati pannelli solari poi si sono rapidamente propagate al materiale stoccato nel magazzino. Appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Varese, Saronno, Busto Arsizio e da comandi limitrofi, per un totale di quattro autopompe, due autobotti, un’autoscala e un’unità mobile per la protezione delle vie respiratorie. L’attività degli operatori è proseguita per ore, evitato il rischio che il rogo si propagasse con danni ancora più gravi alla struttura.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, il timore era però che l’incendio avesse causato la dispersione nell’aria di sostanze pericolose per questo sono intervenuti anche i tecnici di Arpa che dopo le verifiche del caso hanno escluso qualsiasi rischio per la salute.

R.F.