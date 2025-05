Un altro agente ferito da un detenuto

Un altro agente della polizia penitenziaria colpito da un detenuto nel carcere di Busto Arsizio. La denuncia è del Sindacato autonomo polizia penitenziaria: "Un detenuto di origine italiana, psichiatrico, doveva andare in doccia e, come da disposizione di servizio, il poliziotto ha chiamato a supporto altri due colleghi; all’atto dell’apertura della cella, il detenuto gli ha detto “Mi dispiace che sei capitato tu, ma devo farlo!“ E lo ha colpito con violenza con un pugno in volto", denuncia Alfonso Greco (foto), segretario regionale del Sappe.