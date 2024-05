Incappa in un controllo. Finisce in carcere

Pluripregiudicato, è finito nella rete dei controlli dei Carabinieri: alle 22 di venerdì sera, nell’area del parco Castello, i militari , durante il normale servizio perlustrativo, hanno infatti controllato Denis Vona, 34 anni, residente a Canegrate ma di fatto senza fissa dimora. Dal controllo con la banca dati è emerso che l’uomo aveva un ordine di carcerazione e che doveva espiare un cumulo di pena per un totale di 4 anni e 6 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, tutti commessi negli ultimi dieci anni a Legnano e nei territori limitrofi. L’uomo è stato condotto in carcere a Busto Arsizio. In un servizio straordinario dei Carabinieri per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato in flagranza un trentaseienne, residente a Legnano, sorpreso dopo una perquisizione personale e domiciliare in possesso di 11 grammi di cocaina, suddivisa in 25 dosi, e 75 grammi di hashish.

P.G.