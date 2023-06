Inaugurazione di due progetti del Parco Alto Milanese, "Stanza nel Bosco" e "Biblioteca Verde"

C’erano i sindaci e le famiglie con i piccini, le scuole e le associazioni. Una partecipazione corale e trasversale: che dimostra quanto sia importante il nostro verde, in un periodo di cambiamento climatico e di scellerato consumo di suolo. Oltre duecento persone hanno partecipato sabato all’inaugurazione di due progetti del Parco Alto Milanese (Pam). Progetti che hanno unito la vision del cda del consorzio (Davide Turri, Flavio Castiglioni e Matteo Mascheroni) al finanziamento del Rotary club Parchi alto milanese, presieduto da Claudia Minesi. Davide Turri, presidente del Pam, commenta così la giornata: "Siamo molto contenti e orgogliosi aver inaugurato un lavoro durato circa due anni su due progetti, insieme al contributo fondamentale di Rotary club Parchi alto milanese. La "stanza nel bosco" è un nuovo spazio all’interno del parco, a disposizione di scuole e associazioni, per laboratori, attività, uscite didattiche di educazione ambientale dei nostri bimbi e ragazzi, all’interno del bosco di querce rosse. La "biblioteca verde" del Pam vuol essere una sorta di libro sul parco: non c’era e l’abbiamo scritto grazie alla collaborazioni di due scuole quali l’artistico Candiani e lo scientifico Tosi di Busto. Le pagine di questo libro sono sfogliate e fissate su totem all’interno del polmone verde, e ne illustrano tutte le caratteristiche: il roccolo, la pinetina, la cascinetta, i casotti, il bosco, quali alberi e quali animali troviamo, insieme a video e contenuti multimediali realizzati dagli studenti. Il percorso è già aperto e visitabile lungo il sentiero principale, così come la stanza: venite a scoprire le nuove strutture". Era presente anche Marzio Marzorati, coordinatore di Federparchi Lombardia. Il consigliere Flavio Castiglioni dà man forte al suo presidente: "Le nostre idee partivano da lontano, e grazie al Rotary, alle associazioni come Legambiente, e alle scuole sono diventate realtà. Silvia Vignati