Inaugurata la pista ciclopedonale della Valle del Lanza a Malnate

Una nuova infrastruttura per favorire la mobilità dolce. È stata inaugurata ufficialmente la pista ciclopedonale della Valle del Lanza, che mette in collegamento Malnate (dalla località Folla) fino a Cantello, per la precisione la frazione di Gaggiolo al confine con la Svizzera. Sette chilometri che si possono percorrere a piedi o in bicicletta: la prima parte è in piano, la seconda invece presenta più pendenza. I lavori sono stati finanziati dal programma Interreg Ti Ciclo Via e si sono svolti in due lotti. In futuro sono previsti sviluppi, con un altro progetto, Move On, che vede un finanziamento di Fondazione Cariplo. L’intervento permetterà di allungare a sud la pista, con un tratto di 5,6 chilometri che collegherà la Folla di Malnate con Castiglione Olona, permettendo così di innestarsi sulla già esistente ciclabile della Valle Olona che prosegue fino a Castellanza. Il via ai lavori è previsto per il 2024. Capofila di entrambi i progetti la Provincia di Varese.

L.C.