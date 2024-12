Inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza a Saronno

Un risultato atteso da sei anni che arriva proprio nel 250° anniversario della fondazione delle Fiamme gialle. Ieri, nella sala consiliare del municipio, è stata firmata la consegna della nuova caserma della Finanza di via Varese. La struttura permetterà ai finanzieri di lasciare la storica sede di via Vespucci per trasferirsi in locali moderni e funzionali. La firma ufficiale è stata apposta dal generale Crescenzo Sciarraffa, comandante provinciale della guardia di finanza, alla presenza del capitano Pietro Salomone, comandante della compagnia di Saronno.

La nuova sede è frutto di un progetto iniziato nel 2018 e realizzato grazie a un investimento complessivo di 670mila euro. La guardia di finanza avrà a disposizione il primo piano e il piano interrato, mentre l’utilizzo del piano terra deve ancora essere definito. L’assessore Francesca Pozzoli ha illustrato i dettagli dei lavori, suddivisi in due lotti. Il primo, completato tra il 2019 e il 2022 con una spesa di 150mila euro, ha riguardato la realizzazione degli uffici e degli impianti. Problemi alla copertura hanno richiesto ulteriori interventi, raddoppiando i costi.

Il secondo lotto, con un investimento di 370mila euro, ha permesso di realizzare le camerate e i servizi, includendo adeguamenti antisismici e strategici. I lavori si sono conclusi nell’aprile 2024. "Il presidio della guardia di finanza – ha spiegato il generale Sciarraffa – è essenziale per un territorio con importanti volumi d’affari e serve a garantire sicurezza economica". Il capitano Pietro Salomone ha espresso soddisfazione per i nuovi spazi: 14 uffici al primo piano e camerate per accogliere ulteriore personale. La caserma, di 400 metri quadrati interni e 1.300 esterni, dispone di un box per il parcheggio di 15 autovetture.

Un plauso per l’illuminazione tricolore è arrivato dal sindaco Augusto Airoldi, che ha ringraziato la Tci di Librandi per aver impreziosito la struttura con l’impianto luminoso. Dopo le pulizie straordinarie, il trasloco sarà completato entro la prossima settimana e la nuova caserma sarà finalmente operativa. L’inaugurazione ufficiale si svolgerà con una cerimonia dedicata in primavera.