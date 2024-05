In legno, a emissioni zero. Pronta entro due anni la nuova scuola green

La prima campanella suonerà per l’avvio dell’anno scolastico 2026/27, mentre i lavori per la realizzazione della nuova scuola media di Madonna in Campagna sono cominciati nei giorni scorsi con la consegna ufficiale del cantiere da parte del sindaco Andrea Cassani al pool di professionisti che hanno progettato l’edificio. Ci sono due anni di tempo, dunque: il cantiere dovrà essere chiuso entro il 31 marzo 2026, quindi - dopo tutti i collaudi - le aule saranno pronte ad accogliere gli alunni. La nuova scuola, un investimento da 6,9 milioni di euro, sorgerà alle spalle delle elementari Manzoni ed è finanziata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura di due piani in legno, profondamente “green“, con emissione vicino allo zero, e accoglierà 225 alunni. Con una superficie di 2.162 metri quadrati, ospiterà nove classi, aule per i laboratori e altre polifunzionali, una biblioteca, una mensa con una capienza sufficiente a garantire due turni agli studenti, una palestra e uno spazio verde esterno da usare sia come spazio ricreativo che per attività all’aperto.

Sottolineano i progettisti: "Sarà una struttura rispettosa dell’ambiente e delle persone, assicurando molti vantaggi sia sotto il profilo energetico sia della durata". È previsto anche un parcheggio esterno. Già in programma a breve un incontro tra tecnici comunali, progettisti e imprese coinvolte, per coordinare tutte le attività necessarie all’apertura della scuola nell’anno scolastico 2026/27.

Soddisfatto di come procede tutto l’iter il sindaco Cassani, che sottolinea: "Un grazie va al mio settore dei lavori pubblici, che con le sue competenze e capacità ci aiuta a raggiungere importanti traguardi per il futuro della città a cui, dopo cinquant’anni, daremo finalmente una scuola nuova".

Sempre nei giorni scorsi sono stati assegnati i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Cajello – Cascinetta inserito nel progetto di rigenerazione urbana Grow 29: ad aggiudicarsi il bando di gara è stata un’impresa della provincia di Bergamo.