In fermento per la Tre Valli Varesine. Cicliste e colleghi da tutto il mondo: "Gara simbolo dello sport lombardo"

Attese al via le più forti squadre femminili e maschili del panorama ciclistico mondiale. Ma a rendere la quarta edizione della gara ancora più affascinante saranno anche le modifiche al percorso. Partiranno martedì 8 ottobre da Busto Arsizio le due corse internazionali organizzate dalla Società Ciclistica Alfredo Binda: la Tre Valli Varesine |e-Work – Uci Proseries Women’s e la 103esima classicissima Tre Valli Varesine Uci Proseries. Ieri la presentazione in municipio. Confermato il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, nel cuore della città, come quartiere-tappa con la presentazione delle squadre e degli atleti e l’inizio delle gare proprio in via Volta: alle 9 la gara femminile, alle 12 quella maschile.

Per la gara femminile il tracciato sarà di 136 chilometri, per la gara dei professionisti il percorso è di 200 chilometri, entrambi con arrivo in via Sacco a Varese. Anche per questa edizione le gare saranno visibili in diretta su Rai Sport e Rai 2. Ieri la presentazione in Sala Consiglio alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, del consigliere provinciale delegato Michele Di Toro, di Ivana Perusin, vicesindaco di Varese, della folta squadra della Binda capitanata da Renzo Oldani e dai numerosi sostenitori dell’iniziativa.

A fare gli onori di casa il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore allo Sport Maurizio Artusa che ha ringraziato la grande famiglia della Binda per l’impegno e la dedizione che hanno permesso alla manifestazione di entrare nella top 10 delle migliori gare internazionali di ciclismo: "Una squadra sempre in crescita, che ha onorato Busto avendola scelta come sede della partenza della gara. Questa è una delle gare più sicure al mondo grazie alla Binda e al grande lavoro delle forze dell’ordine, per questo i campioni partecipano volentieri e noi avremo la fortuna di vederli da vicino – ha affermato Antonelli – La manifestazione sarà trasmessa per ore in diretta tv, una grande vetrina per promuovere il territorio. Mi chiedono spesso di portare il Giro d’Italia a Busto, ma non serve: abbiamo la Tre Valli".

In sala la bici con cui il belga Remco Evenepoel ha vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Parigi. "Questa competizione – ha affermato l’assessore Caruso – è una delle più prestigiose della regione. Rappresenta un simbolo del ciclismo varesino e lombardo da oltre un secolo. Un evento atteso, che ha visto protagonisti alcuni tra i più grandi campioni, a partire da Bartali e Coppi. La gara nel tempo ha assunto una caratura sempre più internazionale ed è seguita da migliaia di appassionati che ammirano le bellezze del territorio". Tra le novità di quest’anno, l’introduzione della salita delle 5 Piante a Gavirate. Saranno 25 le squadre partecipanti, di cui 17 WorldTeams e 8 ProTeams, per un totale di 175 atleti.