In cento alla camminata per i diritti nel Parco Alto Milanese A Legnano, grande partecipazione per l'iniziativa "8 marzo run - donne costituenti" nel quartiere di Mazzafame. Evento dedicato alla memoria di Cristina Dell’Orto, con letture e interventi sul ruolo delle donne nella Costituzione. Organizzato da varie associazioni locali, ha celebrato le figure femminili che hanno lottato per i diritti.