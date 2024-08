Il Varesotto sorvegliato da più occhi

Quasi 280mila euro destinati a 7 comuni del Varesotto. A tanto ammonta l’importo di un finanziamento firmato dal Ministero dell’Interno per sostenere la realizzazione di videosorveglianza. In provincia di Varese sono stati selezionati i progetti presentati dalle amministrazioni di Cunardo, Olgiate Olona, Luino, Castronno, Cittiglio, Sangiano e Rancio Valcuvia. A commentare la notizia con soddisfazione è il vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia Giacomo Cosentino.

"Questo finanziamento - dice - mira a rafforzare la sicurezza urbana, fornendo un supporto fondamentale alle forze di polizia nelle attività di prevenzione e indagine". Tra i 243 progetti selezionati, scelti tra gli oltre 1500 presentati da tutt’Italia, c’è anche quello di Luino. La proposta è stata redatta dall’ufficio della Polizia locale e ha incassato l’approvazione del Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il progetto prevede la realizzazione di varchi di lettura targhe in ogni punto di ingresso e uscita della città, fornendo così un importante strumento per la prevenzione e il perseguimento dei reati da parte delle forze dell’ordine. La realizzazione dell’impianto avrà un costo preventivato pari a 135mila euro, di cui 60mila finanziati appunto dal Ministero. Il nuovo sistema andrà ad affiancarsi all’impianto di videosorveglianza ambientale già presente a Luino. E per aumentare la sicurezza in riva al Lago Maggiore non ci sono solo le telecamere: è infatti stato pubblicato un bando di mobilità per l’assunzione di un nuovo agente per completare l’organico della Polizia locale.

Lorenzo Crespi