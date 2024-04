Il tour del centenario. Prima tappa: Ghisallo

La fiaccolata della Us Dairaghese Ciclismo è stata il primo evento per la celebrazione del centenario. Domenica, con la tappa Santuario del Ghisallo - Dairago, si è aperto il tour per festeggiare i 100 anni della società. Partendo dalla sede storica a Dairago, i ciclisti hanno intrapreso un lungo viaggio lungo le strade lombarde fino al leggendario Santuario del Ghisallo con annessa scalata finale di questa epica salita dal versante di Bellagio. Uno dei momenti più importanti è stata la consegna della maglia commemorativa del centenario al Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo, istituzione nel panorama ciclistico italiano. Presenti alla consegna oltre al presidente dell’Us Dairaghese ciclismo Ivan Bandera anche il primo cittadino dairaghese Paola Rolfi e Antonio Molteni, il presidente del museo. Il gruppo di pedalatori dairaghesi è ripartito alla volta di Dairago, con la fiaccola che ha illuminato il cammino fino all’oratorio San Tarcisio dove ha avuto luogo l’accensione del braciere. Ha presenziato all’evento anche il presidente del comitato provinciale di Milano della Fci Luca Arrara che ha sottolineando l’importanza e il riconoscimento dell’organizzazione nel panorama ciclistico milanese e non solo.

"Un grazie a tutti i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, al gruppo della Protezione Civile di Dairago, al supporto dell’amministrazione comunale e a Don Giuseppe per l’ospitalità presso l’Oratorio San Tarcisio di Dairago – spiegano gli organizzatori –. Questa fiaccolata è stata molto più di una semplice celebrazione sportiva; è stata un’occasione per riflettere sulla storia, la passione e l’impegno che hanno reso grande questa associazione e la comunità che l’ha sostenuta nel corso degli anni e continua a farlo tuttora". In occasione dei 100 anni verranno organizzati diversi eventi. Per quanto riguarda le manifestazioni agonistiche delle categorie giovanili, il 19 maggio si terrà il 4° GP Vanzavilla Team e il 30 giugno il 45° GP Frattolillo (Giovanissimi), mentre il 1 settembre sarà la volta della 48° Coppa Comune di Dairago (Allievi). Il 1 maggio sarà il turno della Randonnée del Centenario, manifestazione non competitiva. Il 14 luglio Dairago ospiterà una delle tappe della 14esima edizione del Giro d’Italia di Handbike. Il 1 giugno si svolgerà la classica pedalata per le vie del paese.