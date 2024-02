Il saluto a Enrico Cerana: "Una vita per gli altri"

Si svolgeranno oggi alle 14.30, nella chiesa di Sant’Antonino Martire, i funerali di Enrico Cerana, scomparso a 92 anni, compagno di Olga Fiorini, l’adorata moglie deceduta nell’aprile 2022. Cerana è stato uno dei personaggi storici di Acof-Istituti Olga Fiorini, galassia scolastica fondata dalla moglie, diventata negli anni una realtà tra le più importanti nell’ambito dell’educazione, con la capacità di proporre percorsi innovativi a livello nazionale. Una coppia, Enrico e Olga, molto unita, impegnata per i ragazzi delle scuole oggi dirette dai nipoti Mauro e Cinzia Ghisellini. "Enrico Cerana è stato un uomo che ha costantemente incarnato i valori della dedizione e della tenacia, ostinato nelle proprie convinzioni, generoso e caparbio nell’essere al servizio degli altri, in particolare dei giovani" così lo ricorda Acof. "È stato il compagno di vita perfetto per Olga Fiorini, fondatrice della scuola di cucito divenuta nei decenni un colosso dell’educazione a tutto tondo, sotto la spinta innovativa dei nipoti".